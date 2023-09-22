Наркотики в зубной пасте с мылом и губкой принесли в колонию на Ставрополье

Наркотики в средствах личной гигиены хотели пронести в колонию на Ставрополье Фото: Иван МАКЕЕВ

В Кочубеевском округе Ставрополья в колонию пытались пронести наркотики, но попытались сделать это незаметно – засунули их в упаковку зубной пасты, жидкого мыла и губку для очистки обуви. Правда, сотрудники исправительного учреждения все равно нашли запрещенные вещества, которые предназначались для 37-летнего осужденного.

— Порошкообразное вещество белого цвета было обнаружено в средствах личной гигиены. Указанные предметы в настоящее время направлены на химическую экспертизу. Наркокурьером, доставившим посылку, оказался 31-летний мужчина, – рассказали в пресс-службе антинаркотической комиссии Ставропольского края.

Курьер свою причастность к преступлению отрицает, теперь в этом будут разбираться правоохранительные органы. Если сотрудники узнают, что мужчина приложил руку к распространению наркотиков, против него заведут уголовное дело. Сейчас правоохранители ищут других причастных.