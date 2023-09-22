Четвертый раз пьяным за рулем поймали скутериста на Ставрополье

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На трассе «Астрахань – Элиста – Ставрополь» автоинспекторы остановили виляющий по дороге скутер, за рулем которого сидел 35-летний житель краевой столицы. Водитель не отрицал, что пил перед поездкой, но проходить тест на алкоголь решительно отказался. Сотрудники начали разбираться со скутеристом и узнали, что четыре года назад его уже судили за нетрезвую езду.

— Полицейские выяснили, что четыре года назад данный водитель трижды привлекался к ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения. Водительских прав мужчина лишен, но удостоверение вопреки закону не сдал, – рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края.

За то, что скутерист попался четвертый раз за пьяную езду, на него составили административный протокол (так как он катался без прав), а также завели уголовное дело. Теперь фигуранту грозит более суровое наказание, чем при первом суде.