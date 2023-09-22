Уровень безработицы на Ставрополье в 2023 году составил 4%

Уровень безработицы на Ставрополье составил 4% Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На Ставрополье уровень безработицы по данным на январь-июнь 2023 составил 4%, причем из 1 млн 420,8 тысяч жителей региона в возрасте от 15 и более работают 1 млн 364 тысяч человек. Это составляет 56,9% от населения, так как всего в крае проживают примерно 2 млн 891 тысяч человек.

— Общая численность безработных (с применением критериев МОТ [наличие лиц, не имеющих приносящей доход работы, но пригодных к труду – Прим]) в январе-июле 2023 года составила 56,8 тысяч человек. Уровень безработицы – 4,0 процента, – сообщает пресс-служба Северо-Кавказстата.

По данным минтруда Ставрополья в службах занятости зарегистрировано 7,2 тысяч человек, из них 5,3 тысячи получали пособие по безработице. На конец июля зарегистрированная безработица на конец июля 2023 составила 0,5%.