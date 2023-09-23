Пьяный судимый житель Ставрополья украл деньги из дома пенсионерки

Вора-домушника поймали на Ставрополье Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Ессентуках задержали 43-летнего ранее судимого местного жителя, который обокрал дом 84-летней пенсионерки. Пьяный злоумышленник пробрался в жилье потерпевшей и нашел место, где хранятся деньги. Подозреваемый забрал сбережения и сбежал, а пенсионерка обратилась в полицию.

— Сотрудники полиции установили личность и местонахождение злоумышленника. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, проник в частное домовладение и похитил денежные средства в размере более 21 тысячи рублей, – рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Злоумышленник сознался в содеянном и сказал, что украденные деньги потратил на себя. Против него завели уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 158 УК РФ (кража). Фигуранта посадили в СИЗО, где он будет ждать свой приговор.