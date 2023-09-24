Под санкции Канады попала детский омбудсмен Ставрополья Светлана Адаменко

Уполномоченная по правам ребенка в Ставропольском крае. Фото: из личного архива Светланы Адаменко

Из-за помощи украинским детям Канада наложила санкции на уполномоченных по правам ребенка в Ставропольском крае Светлану Адаменко и в Дагестане Марину Ежову, следует из данных на сайте правительства страны.

Светлана Викторовна заняла 1339 строчку, Марина Юрьевна — 1321-ю. Детских омбудсменов обвинили в «дезинформации и пропаганде». Защитниц прав несовершеннолетних причислили к тем, кто занимается «незаконной передачей и опекой над украинскими детьми в России». Теперь им, как и еще 42 россиянам, попавшим в санкционные списки Канады, запрещается въезд в эту страну. И их финансовые активы в Канаде, при наличии, заблокируют.

- Принимая во внимание, что Управляющий в Совете придерживается мнения, что действия Российской Федерации представляют собой серьезное нарушение международного мира и безопасности, которое привело к серьезному международному кризису, - поясняют о причинах введения санкций власти Канады.