Ломавшие детские качели подростки избили охранника на Ставрополье

Охранник сделал замечание, за что и был избит Фото: СОЦСЕТИ

В Предгорном округе Ставропольского края подростки напали на охранника, сделавшего юношам замечание за вандализм на детской площадке. Судя по видео, которое в соцсети выложил глава муниципалитета Николай Бонаренко, старшеклассники толпой крутились на качели для малышей. И даже не смутились, когда к ним подошел сотрудник службы охраны:

- Подошедший охранник сделал «деткам» замечание, за что был избит. После чего «ребятки» продолжили развлекаться. Вот так хладнокровно, хамски, беспринципно. У меня нет слов, - написал Бондаренко у себя в телеграм-канале.

В видео нет звука, как пояснил глава Предгорья, потому что веселье сопровождалось нецензурной бранью.

- Дорогие родители «деток», если вы вдруг потеряли кровиночек, то сообщаю — «ваша гордость» в отделе полиции и вот здесь — в рубрике «Позор», - добавил Бондаренко. - Дополнительно сообщаю, если данные деяния попадают под уголовную ответственность, то никакого соглашения сторон не будет. Все будут наказаны по закону. Это моя принципиальная позиция.

- На место инцидента, указанного в публикации, выехали сотрудники полиции Предгорного округа для выяснения обстоятельств произошедшего, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Ставропольскому краю.