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НовостиОбщество24 сентября 2023 10:53

Губернатор Ставрополья поздравил Северную Осетию с Днем республики

День республики и 239-летие Владикавказа отмечают 23-24 сентября
Никита АВДЕЕВ
Никита АВДЕЕВ
Фото: пресс-служба главы Ставрополья Владимира Владимирова

Фото: пресс-служба главы Ставрополья Владимира Владимирова

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров опубликовал у себя в телеграм-канале пост с поздравлением жителей Северной Осетии с Днем республики.

- Это регион славной истории, прекрасной природы и богатой культуры. Здесь живут замечательные люди, которые сохраняют традиции, созданные предками, - пишет глава региона.

По словам Владимирова, Северная Осетия открывает новые страницы истории достижениями в производстве и туризме, культуре и образовании, здравоохранении и спорте. Губернатор Ставрополья выразил уверенность, что дружба между краем и республикой с каждым годом будет только крепче.

День республики и 239-летие Владикавказа празднуют 23-34 сентября.