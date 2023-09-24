Губернатор Ставрополья поздравил Северную Осетию с Днем республики

Фото: пресс-служба главы Ставрополья Владимира Владимирова

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров опубликовал у себя в телеграм-канале пост с поздравлением жителей Северной Осетии с Днем республики.

- Это регион славной истории, прекрасной природы и богатой культуры. Здесь живут замечательные люди, которые сохраняют традиции, созданные предками, - пишет глава региона.

По словам Владимирова, Северная Осетия открывает новые страницы истории достижениями в производстве и туризме, культуре и образовании, здравоохранении и спорте. Губернатор Ставрополья выразил уверенность, что дружба между краем и республикой с каждым годом будет только крепче.

День республики и 239-летие Владикавказа празднуют 23-34 сентября.