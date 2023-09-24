Гору Кольцо в Кисловодске очищают от надписей и рисунков

Фото: пресс-служба Кисловодска

Рисунки и надписи со скалы горы Кольцо в Кисловодске счищают специалисты, рассказали в пресс-службе города-курорта. Памятник природы подлежит охране на территории Ставропольского края. И в то же время это популярный у туристов объект, посещаемый большим числом гостей ежегодно. Некоторые из числа приезжих и местных оставляют память о себе таким способом. Что в свою очередь портит все впечатление от уникального скального рельефа природы.

Поэтому, по словам мэра Евгения Моисеева, в настоящее время в рамках мероприятий по сохранению памятника природы краевого значения ведутся работы по очистке Кольцо-горы.

- Доступ для туристов на время проведения работ будет открыт, но посетителям стоит соблюдать меры безопасности. Вместе с этим заканчиваем все работы по благоустройству территории у достопримечательности и будем ждать гостей на чистой с обновлённой инфраструктурой точке притяжения, - рассказал глава Кисловодска.