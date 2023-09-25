За полгода самозанятых в Ставрополе стало на шесть тысяч больше

Фото: администрация Ставрополя

В Ставрополе за последние полгода на шесть тысяч человек стало больше самозанятых, их число увеличилось до 24,9 тысячи. Кроме того, в городе зарегистрировано больше 53,6 тысячи малых и средних предприятий, а это на семь тысяч больше количества в декабре 2022. Об этом заявили в пресс-службе администрации Ставрополя.

— В их числе 16,3 тысячи индивидуальных предпринимателей, 12,1 тысячи юридических лиц и 180 глав крестьянских фермерских хозяйств. У горожан с доходом ниже прожиточного минимума также есть возможность начать свое дело. Стартовым капиталом при этом может стать социальный контракт, – пишет администрация.

За 2023 год после получения господдержки появились 312 самозанятых и 64 ИП. Они заключили соцконтракт и получили по 350 тысяч рублей на реализацию своих идей. По данным администрации, чаще всего ставропольцы тратят деньги на развитие в сферах косметологии, ремонта, строительства, туризма.