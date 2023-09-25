Ставрополь стал аутсайдером рейтинга городов России по заработной плате

Ставрополь оказался внизу рейтинга заработной платы по России Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ставрополь занял 84 место в рейтинге зарплат по России, всего в списке 100 позиций, последнюю занимает столица КБР – Нальчик. Об сообщили РИА Новости. Среднемесячная зарплата жителей Ставрополя за полугодие 2023 года составила 48,4 тысячи рублей, за эти деньги можно купить 2,43 фиксированных потребительских наборов.

Худший по стране результат показывает Нальчик, местные жители в среднем получают 38,1 тысячи рублей, за эти деньги можно купить 1,97 фиксированных потребительских наборов. Грозный, столица Чечни, расположился на 98 месте с заработной платой в 40 тысяч рублей, но ее хватит на 2,10 наборов.

Владикавказ, столица Северной Осетии, занял 97 строчку рейтинга. За среднюю зарплату в 38 тысяч рублей можно купить 2,15 потребительских наборов. На 96 месте находится Черкесск, столица КЧР, там за 40,3 тысячи рублей местные жители могут приобрести 2,16 наборов.