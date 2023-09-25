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НовостиОбщество25 сентября 2023 9:45

Купюры номиналом 500 рублей с изображением Пятигорска появятся в 2024 году

На лицевой стороне банкноты изобразят достопримечательности ставропольского курорта
Данил ЮРКОВ
Фото: соцсети полпреда Президента РФ в СКФО

Фото: соцсети полпреда Президента РФ в СКФО

Новые купюры номиналом 500 рублей начнут выпускаться с изображением достопримечательностей Пятигорска. Экспертная группа закончила работу над банкнотой, которую посвятили Северо-Кавказскому федеральному округу. Как сообщил полпред Президента РФ в СКФО в соцсетях, было рассмотрено более 40 вариантов для оборотной стороны купюры.

— Наибольшее количество голосов было отдано символам Кавказа – это, конечно, Эльбрус, легендарные башенные комплексы, древняя Дербентская крепость, – сказал зампредседателя ЦБ РФ Сергей Белов.

В итоге было решено на лицевой стороне банкноты изобразить достопримечательности Пятигорска. Концептуальный дизайн новой купюры уже разработали специалисты ЦБ и «Госзнака».