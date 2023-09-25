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НовостиПроисшествия25 сентября 2023 11:36

Загоревшийся стог сена едва не сжег дом и хозпостройку на Ставрополье

Порядка восьми часов пожарные тушили возгорание, однако скирду спасти не удалось
Данил ЮРКОВ
Фото: ПАСС СК

Фото: ПАСС СК

В хуторе Березкине Курского округа Ставрополья загоревшийся стог сена едва не сжег дом и хозяйственную постройку. Рядом с частным домом произошел пожар, хозяева обратились к пожарным, чтобы те спасли их собственность. Специалисты выехали на место происшествия, чтобы затушить огонь.

— Огнеборцы оперативно среагировали на сообщение и ринулись тушить пламя. Через некоторое время на выручку пожарным выехали их коллеги из ПЧ №148 поселка Мирного, – сообщили в пресс-службе ПАСС Ставропольского края.

Из-за сильного ветра огонь мог перекинуться на дом и хозяйственную постройку, однако пожарные не позволили ему это сделать. Специалисты потратили восемь часов на тушение пламени, спаси здания удалось, однако скирда полностью выгорела.