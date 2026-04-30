Полмиллиона взыскали с браконьера в Кузбассе за отстрел лося, косули и медведя

Браконьеру с Кузбасса пришлось платить за отстрел диких животных Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Мариинске Кемеровской области с браконьера взыскали штраф за отстрел животных. Местный житель пошел в лес без разрешительных документов и застрелил лося, косулю и медведя. За преступление на него возбудили уголовное дело по статье «Незаконная охота с причинением особо крупного ущерба». Об этом сообщили коллеги из издания VSE42.Ru.

Суд признал браконьера виновным в преступлении и приговорил к штрафу в размере 500 тысяч рублей. Только вот платить преступник не собирался и всячески уклонялся от этой обязанности. Материалы отдали судебным приставам, которые нашли подход к должнику.

Сотрудники ФССП пришли к браконьеру и объяснили, что если тот не заплатят, штраф могут заменить на более строгое наказание. Испугавшись такого исхода, должник быстренько погасил всю сумму.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru