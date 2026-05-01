Губернатор Ставрополья поздравил жителей с Днем труда

Ставропольцев поздравили с Праздником Весны и Труда – губернатор края обратился к жителям края с и напомнил о значении этого дня. По словам главы региона, Первомай остается одним из праздников, который объединяет людей разных поколений. Он связан с уважением к труду и достижениями страны, за которыми стоит вклад миллионов людей.

«Первомай – один из самых любимых, народных праздников, знакомый людям разных поколений с самого детства», – пояснил Владимир Владимиров.

Губернатор добавил, что именно труд людей помогает стране развиваться – от научных прорывов до успехов в сельском хозяйстве. В завершение обращения глава края пожелал ставропольцам здоровья, благополучия и новых успехов, а также выразил надежду, что весна принесет вдохновение и силы для новых достижений.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru