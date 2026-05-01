Исторический квест ко Дню труда пройдет в Предгорном округе Ставрополья

В Предгорном округе Ставрополья 1 мая пройдет исторический квест «Дорогами труда». Участникам предложат познакомиться с прошлым региона в формате игры. Маршрут охватит ключевые точки округа, связанные с развитием сельского хозяйства и именами известных тружеников. Командам предстоит выполнять задания, основанные на реальных событиях и фактах.

«Квест позволит в интерактивной форме узнать, как строилось благополучие нашего края», – поделился глава округа Николай Бондаренко.

Организаторы ожидают, что участие в мероприятии примут несколько тысяч человек – школьники, взрослые и ветераны труда. После прохождения маршрута гостей ждет концертная программа и фуд-зона с продукцией местных производителей. По задумке организаторов, такой формат поможет не только интересно провести время, но и напомнит о значении труда и преемственности поколений.

