В селе Тищенском на Ставрополье к осени построят детскую площадку. Фото: администрация Изобильненского округа

В Изобильненском округе Ставрополья начали обустраивать новую детскую площадку – она появится в селе Тищенском уже к концу сентября.

Работы идут в парковой зоне на улице Мира. На площадке уже провели разметку территории, подготовили основание и установили бортовые камни. Также на объект завезли песок и продолжают закупать необходимые материалы. Финансирование идет из бюджета и внебюджетных источников.

«Это инвестиции в будущее села. Она поможет повысить качество жизни, сохранить сельскую культуру и создать условия для устойчивого развития»», – рассказал глава округа Роман Коврыга.

Ранее в округе уже реализовали несколько подобных инициатив – построили детский сад, спортивную площадку и зоны отдыха в разных населенных пунктах.

