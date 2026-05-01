Больше недели в Шпаковском округе Ставрополья ищут пропавшего мужчину. Фото: ГУ МВД России по СК

В Ставропольском крае продолжаются поиски 43-летнего мужчины, который исчез больше недели назад. Он ушел из дома и с тех пор не выходил на связь. Речь идет о жителе Михайловска Александре Политове. По данным полиции, 23 апреля он покинул дом и не вернулся. Уже на следующий день, 24 апреля, его видели в селе Калиновка.

С тех пор о его местонахождении ничего неизвестно. Родные не могут с ним связаться. На момент исчезновения мужчина был одет в черные галоши, черные брюки, сине-голубую куртку с полосками на груди и надписью «Континент» на спине, а также черную шапку.

«Кто располагает какой-либо информацией о местонахождении без вести пропавшего мужчины, просьба незамедлительно сообщить в ОМВД России “Шпаковский” по телефонам: 02, 8 (86553) 6-59-10, 6-59-25», – добавили в полиции.

Правоохранители продолжают поиски и просят жителей региона быть внимательными.

