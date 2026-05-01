Учительница на Ставрополье уволилась после жалоб родителей Мизулиной Фото: Ольга ЮШКОВА.

История с жалобами родителей на учителя в Ставропольском крае получила продолжение – педагог покинула школу по собственному желанию. Однако, по словам родителей, в последний рабочий день ситуация только обострилась.

Как сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, родители учеников рассказали, что перед уходом учительница выставила из класса детей, чьи семьи жаловались на ее работу. Кроме того, по их словам, некоторым школьникам могли намеренно ухудшить оценки.

«Как пишут родители учеников, педагог уволилась из школы по собственному желанию. Но сегодня, в свой последний рабочий день, она выставила из класса за дверь всех учеников, чьи родители посмели обратиться ко мне», – рассказала Мизулина.

Скандал вокруг преподавателя начался еще несколько месяцев назад. Родители утверждали, что учитель допускает грубые ошибки и не замечает их в тетрадях детей. В пример приводились записи вроде «С лево от гор видится корабль с белыми порусами» и даже арифметические ошибки. При этом, по словам семей, дети не понимали объяснений на уроках, а попытки обсудить ситуацию заканчивались конфликтами.

Родители также рассказывали, что им предлагали либо не вмешиваться, либо переводить детей в другие школы. В итоге многим пришлось нанимать репетиторов, чтобы восполнить пробелы в знаниях. Разобраться в ситуации они пытались с декабря, а позже направили жалобу Екатерине Мизулиной.

На ситуацию уже обратили внимание в министерстве образования Ставропольского края. В ведомстве сообщили, что ожидают официальных разъяснений от муниципалитета.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru