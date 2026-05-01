Ученики художественной школы Ставрополя собрали помощь для бойцов СВО. Фото: администрация Ставрополя

Ученики детской художественной школы Ставрополя вместе с педагогами собрали гуманитарную помощь для участников спецоперации. К акции присоединились и родители. Ребята подготовили продукты, средства гигиены, а также сделали открытки и обереги. Особое внимание уделили маскировочным сетям – их плели совместными усилиями.

«Эти сети станут важным подспорьем для наших бойцов», – рассказали в администрации Ставрополя.

При школе работает одна из патриотических мастерских города. Подобные площадки открылись в крае в январе этого года. Только за первый месяц их работы более тысячи жителей Ставрополя приняли участие в изготовлении необходимых вещей для военнослужащих, показав высокий уровень вовлеченности и поддержки.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru