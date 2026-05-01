В станице Георгиевской на Ставрополье построят новую спортивную площадку. Фото: администрация Кочубеевского округа

В станице Георгиевской Кочубеевского округа Ставрополья появится новая спортивная площадка – работы уже начались и завершить их планируют к концу лета. В финансировании участвуют сразу несколько сторон – краевой и муниципальный бюджеты, бизнес и сами жители.

На площадке установят современные тренажеры и уложат безопасное прорезиненное покрытие. Также предусмотрены скамейки, освещение и система видеонаблюдения, чтобы сделать пространство комфортным и безопасным.

«Мы и дальше будем поддерживать такие инициативы, чтобы в каждом уголке округа становилось комфортнее и уютнее», – поделился глава округа Олег Борзов.

Всего в этом году в Кочубеевском округе планируют реализовать 18 подобных народных инициатив.

