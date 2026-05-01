Школьница со Ставрополья стала призером олимпиады по татарскому языку. Фото: администрация Ипатовского округа

Девятиклассница из Ипатовского округа Ставрополья вошла в число лучших на международной олимпиаде по татарскому языку и литературе. Конкурс собрал сотни участников из разных стран.

Олимпиада прошла в Казани. В этом году в ней участвовали около 500 школьников из 30 регионов России и пяти иностранных государств. Главной темой стало творчество поэта Габдуллы Тукая.

Участникам нужно было выполнить письменные и устные задания, а также защитить собственные проекты. С этим успешно справилась Эвелина Фахритдинова из аула Малый Барханчак.

«Школьница продемонстрировала глубокие знания и выразительное чтение произведений Тукая», – рассказала глава округа Вера Шейкина.

Известно, что девушка активно участвует в конкурсах и занимается в художественной школе. Интерес к татарскому языку ей привили в семье.

