Лучших каменщиков и штукатуров выбрали на Ставрополье. Фото: минстрой СК

В Ставрополе подвели итоги регионального этапа конкурса профмастерства. Лучших каменщиков и штукатуров выбирали прямо на строительной площадке новой школы на 1550 мест. Участие приняли как опытные специалисты, так и студенты – всего 16 человек. Это представители строительных компаний, а также учащиеся строительного техникума и других учебных заведений.

Участникам нужно было не только показать теоретические знания, но и выполнить практические задания – продемонстрировать навыки кладки и отделочных работ в реальных условиях стройки.

По итогам конкурса звание лучшего штукатура получил Алигаджи Магомедов, лучшим каменщиком стал Александр Смирнов. В студенческой лиге победу одержала Алина Симкова. Победители представят Ставропольский край на федеральном этапе конкурса, где будут соревноваться с участниками из других регионов страны.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru