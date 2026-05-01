Экспорт молочной продукции со Ставрополья вырос в 10 раз

Ставропольские производители резко увеличили экспорт молочной продукции – за первый квартал 2026 года объем поставок вырос в 10 раз по сравнению с прошлым годом. Общая сумма достигла 304 тысяч долларов.

Продукцию края сегодня отправляют сразу в несколько стран – Китай, Казахстан, Узбекистан и Южную Осетию. Такой рост объясняют расширением международного сотрудничества и развитием переработки внутри региона.

«Край обладает значительным потенциалом в производстве молока и молочной продукции, что позволяет работать на внутреннем рынке и развивать экспортное направление. Внешние поставки в этой отрасли в текущем году выросли в 10 раз», – сообщили в минэке СК.

В целом экспорт продукции АПК и переработки на Ставрополье с начала года уже достиг 122 млн долларов. Растут не только молочные товары. Например, поставки переработанных фруктов, овощей и орехов за тот же период увеличились втрое и превысили 1,4 млн долларов.

