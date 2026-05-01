Новый корпус больницы скорой помощи в Ставрополе готов более чем на 85%. Фото: минздрав СК

В Ставрополе почти завершили строительство нового корпуса приемного отделения больницы скорой медицинской помощи – объект готов уже более чем на 85%. После запуска здесь смогут принимать больше пациентов и заметно сократится время ожидания помощи.

Сейчас подрядчик заканчивает важный этап – строит переход, который соединит новый корпус с основным зданием больницы. Параллельно устанавливают двери, завершают монтаж вентиляции и систем кондиционирования.

За счет краевого бюджета для медучреждения уже закупили более 120 единиц оборудования и необходимых материалов. Это позволит обеспечить работу отделения сразу после открытия.

«Строительная готовность составляет более 85%, закуплено 100% материалов, поставлено – 90%. Возведение нового современного корпуса приемного отделения по современным стандартам – еще один шаг к повышению комфорта и качества оказания медицинской помощи», – поделились в минздраве СК.

В 2026 году на Ставрополье также планируют построить еще 14 новых фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий.

