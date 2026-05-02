Вдова ветерана улучшит жилищные условия на Ставрополье благодаря господдержке

За последние 10 лет с помощью господдержки решен жилищный вопрос более 460 ветеранов Великой Отечественной войны.

В Ставропольском крае продолжается работа по обеспечению жильем ветеранов Великой Отечественной войны. Как рассказали в пресс-службе губернатора края, эта работа проводится в регионе постоянно в рамках государственной программы.

«Предусмотренных на эти цели средств достаточно, чтобы обеспечить жильем всех нуждающихся», – говорится в сообщении.

Так, в этот раз собственное жилье помогут приобрести вдове ветерана из Изобильненского округа. Женщина уже занимается подбором жилья.

При этом, список получателей этого вида помощи постоянно обновляется. За последние 10 лет с помощью господдержки решен жилищный вопрос более 460 ветеранов Великой Отечественной войны. На сегодняшний день в очереди по данной категории нуждающихся больше нет.

Для получения субсидии ветерану Великой Отечественной войны необходимо обратиться в администрацию по месту прописки с заявлением о признании нуждающимся в жилом помещении. Перечень документов, который нужно приложить к заявлению, уточняется административным регламентом органа местного самоуправления.

Консультацию по вопросу обеспечения жильем участников и инвалидов Великой Отечественной Войны можно получить в краевом минстрое по тел.: 8 (8652) 74-85-60, доб. 3191.

