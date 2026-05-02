Студентку из Владикавказа наградили за спасение строителя

Фото: соцсети ВГМТ

В Северной Осетии наградили знаком отличия «Горячее сердце» Аиду Каргинову – студентку Владикавказского государственного многоотраслевого техникума. Девушка учится по специальности «Защита в чрезвычайных ситуациях», то есть в будущем – она спасатель.

Как сообщили в социальных сетях учебного заведения, инцидент произошёл во время отдыха Аиды с семьёй в станице Тамань на Кубани. Она стала свидетелем несчастного случая: один из строителей оступился, получил тяжёлую травму спины и порезался острым предметом.

Не растерявшись, студентка оказала пострадавшему первую помощь: перевязала рану, остановила кровотечение, организовала изготовление носилок и оставалась рядом с мужчиной около двух часов до приезда медиков. Приехавшие врачи были поражены тем, как грамотно и самоотверженно действовала хрупкая девушка.

«Аида не только эффективно применила на практике полученные знания, но и проявила настоящее милосердие, которому невозможно научить. От всей души поздравляю и желаю дальнейших успехов!», – рассказал вручавший награду руководитель Администрации Главы и Правительства РСО – Алания Ибрагим Гобеев.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru