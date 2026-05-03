За букет пиона узколистного ставропольцам грозит штраф до миллиона

Пион узколистный занесен в Красную книгу. Фото: Евгения ТОКАРЕВА. Перейти в Фотобанк КП

На Ставрополье наступил сезон цветения реликтового растения – пиона узколистного. В народе его называют лохмачом за ажурную листву, рассеченную на тонкие ниточки.

«Цветение пионов - долгожданное событие, похожее на вспышку красных огней, которыми усеяны луговые степи и меловые склоны. Его можно увидеть на заповедных территориях Ставропольской возвышенности и Кавказских Минеральных Вод», - рассказал в своих соцсетях министр природных ресурсов и охраны окружающей среды СК Олег Безменов.

Но рвать красивые нежные цветы запрещено, так как пион узколистный занесен в Красную книгу России. За сорванные цветы можно получить административный штраф в размере до миллиона рублей, предупреждает глава краевого минпририроды.

