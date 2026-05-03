В Ставрополе прошел праздничный велопробег «Спасибо деду за Победу!»

Около 1300 ставропольцев приняли участие в велопробеге. Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

В преддверии Дня Великой Победы – главного праздника для всех россиян, в Ставрополе прошел традиционный велопробег «Спасибо деду за Победу!». В нем приняли участие порядка 1300 горожан.

Колонна велосипедистов стартовала на площади 200-летия и в сопровождении автоинспекторов и скорой проехала по главным улицам. Особе праздничное настроение создавали знамена Победы и песни военных лет, которые все знают и любят.

Своими впечатлениями о праздничном велопробеге глава Ставрополя Иван Ульянченко поделился в соцсетях.

«Принял участие в традиционном городском велопробеге «Спасибо деду за Победу». Под песни военных лет вместе с активными горожанами велоколонна со Знаменами Победы и флагами нашей страны начала движение от площади 200-летия и финишировала на Аллее Славы парка Победы», - написал мэр в своих соцсетях.

На Аллее Славы в парке Победы участники велопробега развернули гигантскую Георгиевскую ленту длиной 50 метров.

