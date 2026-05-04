В Ставрополе 23 мая пройдет всероссийский полумарафон

Ставрополь присоединится к всероссийскому полумарафону – он пройдет 23 мая одновременно по всей стране. В этом году забег состоится уже в десятый раз.

Главной площадкой события станет Александровская площадь. Именно отсюда участники выйдут на старт и сюда же вернутся на финише. Маршруты проложат по центральным улицам города. Участие в забеге примут около двух тысяч человек. Присоединиться смогут все желающие при условии предварительной регистрации.

Для участников подготовили несколько дистанций: детская на 500 метров, один километр, пять километров, 10 километров и полумарафонская дистанция 21,1 километра. Кроме того, предусмотрены маршруты для любителей скандинавской ходьбы – на один и пять километров.

«Спорт объединяет людей, и этот полумарафон – яркое тому подтверждение. Сотни ставропольцев выйдут на старт, чтобы пробежать по историческому центру города, проверить свои силы и просто получить заряд бодрости», – поделился мэр Ставрополя Иван Ульянченко.

Для зрителей и гостей подготовят концертную программу, зоны отдыха и развлечения.

