В аэропорту Минвод 4 мая задерживается более 10 рейсов Фото: Светлана ДАНИЛИНА. Перейти в Фотобанк КП

Сразу несколько рейсов задержали в аэропорту Минеральных Вод 4 мая – сбои коснулись как вылетов, так и прилетов. В отдельных случаях ожидание достигает почти восьми часов.

В воздушной гавани зафиксировано шесть задержек на вылет. Среди них: четыре рейса в Москву, один в Санкт-Петербург, один в Шарм-эль-Шейх. На прилет также задерживаются пять рейсов: два из Москвы, один из Самарканда, один из Санкт-Петербурга, один из Шарм-эль-Шейха.

Разброс по времени ожидания – от нескольких десятков минут до серьезных переносов. Так, рейс из Шарм-эль-Шейха вместо запланированных 12:00 ожидается только в 20:45. Еще один пример – самолет в Москву (Домодедово), который должен был вылететь в 14:55, перенесли на 21:40.

Проблемы с расписанием затронули и аэропорт Ставрополя. Там задерживаются два рейса: один на вылет в Санкт-Петербург и один на прилет из того же города. Пассажирам рекомендуется уточнять информацию в аэропорту и следить за расписанием на электронном табло.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru