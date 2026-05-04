Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО.

Ставропольский край оказался на 78 месте в рейтинге регионов по динамике зарплат. 11,4 года потребуется краю, чтобы половина местных жителей начала зарабатывать более 200 тысяч рублей. Такие данные приводят РИА Новости.

Специалисты оценивали 85 регионов по трем критериям – через сколько лет половина населения будет получать зарплату более 200 тысяч рублей, через сколько лет четверть населения будет зарабатывать эту сумму и когда 75% населения будут получать за работу более 200 тысяч рублей.

Остальные регионы Северного Кавказа заняли места ниже. Ингушетии понадобился 22,1 года, чтобы половина населения начала зарабатывать более 200 тысяч рублей. Республика заняла последнее, 85, место. Карачаево-Черкесия расположилась на 79 месте, только через 12,7 года 50% жителей региона смогут получать за труд более 200 тысяч рублей. В Северной Осетии этот показатель составил 13,6 лет (81 место), в Кабардино-Балкарии – 14,3 года (82 место), в Дагестане – 15,6 года (83 место), в Чеченской республике – 19,1 года (84 место).

Для сравнения, первое место в рейтинге занял Ямало-Ненецкий автономный округ, для достижения отметки зарплаты в 200 тысяч рублей у половины местных жителей региону понадобится всего 5,7 года.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru