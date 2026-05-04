Более 74 тысяч жителей Ставрополья старше 80 лет получают повышенную пенсию Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Ставропольском крае более 74 тысяч пенсионеров старше 80 лет получают увеличенную пенсию. Речь идет о повышенной фиксированной выплате к страховой пенсии по старости.

Как сообщили в региональном отделении Социального фонда России, после достижения 80-летнего возраста эта часть пенсии автоматически удваивается. В 2026 году стандартный размер фиксированной выплаты составляет 9 584,69 рубля, а после повышения – 19 169,38 рубля.

Пенсионерам не нужно подавать никаких заявлений. Перерасчет специалисты проводят самостоятельно.

«Повышение пенсии происходит со дня рождения пенсионера, а выплата в увеличенном размере поступает уже в следующем месяце после 80-летия», – пояснили в отделении СФР по Ставропольскому краю.

При этом есть исключения. Увеличение фиксированной выплаты не предусмотрено для: инвалидов первой группы, так как у них надбавка назначается ранее, получателей социальных пенсий, граждан, получающих пенсию по случаю потери кормильца.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru