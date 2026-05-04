Выпускник программы «Герои Ставрополья» представил проект доступной среды. Фото: администрация Пятигорска

В Пятигорске могут появиться новые решения для удобства маломобильных жителей – проект доступной среды обсудили на уровне городской администрации. Речь идет об инициативе выпускника программы «Герои Ставрополья».

Мэр города Дмитрий Ворошилов провел рабочую встречу с полковником в отставке Росгвардии Игорем Магкеевым. Основной темой стал социальный проект, направленный на создание комфортной городской среды для людей с ограниченными возможностями.

Игорь Магкеев – офицер с боевым опытом. Он служил в подразделениях Росгвардии и награжден Орденом Мужества, а также медалями «За заслуги перед Отечеством» с мечами I и II степени. После службы он прошел обучение в рамках программы «Герои Ставрополья», где освоил государственное и муниципальное управление и стажировался в администрации Пятигорска. Наставником выступал сам мэр.

Именно в период обучения Магкеев разработал свой проект, который затем успешно защитил. Он касается создания доступной среды в курортном городе – от инфраструктуры до условий для передвижения маломобильных граждан.

