Арест замглавы администрации Пятигорска подлили почти на два месяца

Суд в Ставрополе продлил меру пресечения первому заместителю главы администрации Пятигорска – она останется под стражей еще почти на два месяца. Речь идет о чиновнице, обвиняемой в превышении должностных полномочий, совершенном группой лиц (пункты «г, е» части 3 статьи 286 УК РФ), и хищении более 117 млн рублей.

Ходатайство о продлении ареста рассмотрел Ленинский районный суд Ставрополя. По версии следствия, ранее, занимая должность заместителя главы администрации Кисловодска и одновременно являясь председателем аукционной комиссии, обвиняемая действовала в сговоре с другими лицами.

Она внесла в протокол подведения итогов электронного аукциона заведомо ложные сведения. В результате с одним из участников был заключен контракт на реконструкцию гидротехнических сооружений на реке Аликоновка (Старое озеро в Кисловодске).

После этого подрядчику перечислили более 117 млн рублей из бюджета. Суд, изучив материалы дела и выслушав стороны, принял решение продлить срок содержания под стражей.

«Срок продлен на два месяца, всего до трех месяцев 29 суток, то есть до 5 июля 2026 года», – уточнили в суде. Расследование уголовного дела продолжается.

