Вдове ветерана Великой Отечественной из Невинномысска вернули право на выплату

В Невинномысске вдова ветерана Великой Отечественной войны получит положенную выплату – прокуратура через суд добилась восстановления ее прав.

Женщина обратилась в надзорное ведомство после того, как ей отказали в единовременной выплате в размере 80 тысяч рублей. Эти средства предусмотрены указом президента России для определенных категорий граждан.

Как выяснилось в ходе проверки, региональное отделение фонда пенсионного и социального страхования отказало заявительнице. Причиной стало то, что ее супруг участвовал в боевых действиях уже после окончания Великой Отечественной войны – с ноября 1945 года по апрель 1951 года – и формально не был отнесен к категории ветеранов ВОВ.

Прокуратура с этим не согласилась и решила защищать права женщины в суде.

«Требования надзорного ведомства удовлетворены, исполнение судебного решения находится на контроле прокуратуры», – сообщили в прокуратуре СК.

Теперь вдова ветерана получит положенные 80 тысяч рублей.

