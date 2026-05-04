В Шпаковском округе Ставрополья продлили отопительный сезон до 8 мая

В Шпаковском округе Ставрополья решили не отключать отопление – сезон продлили еще на несколько дней из-за холодной погоды. Тепло в домах жителей будет сохраняться до утра 8 мая.

Соответствующее постановление подписала администрация округа 4 мая. Согласно документу, отопительный период продлен с 00:00 5 мая до 08:00 8 мая. Причиной стали погодные условия. По данным синоптиков, в ближайшие дни в регионе ожидается прохладная погода – местами около +10 градусов, дожди и порывистый ветер до 11 метров в секунду.

Потепление начнется только ближе к концу недели. Уже 7 мая температура поднимется примерно до +17 градусов, а 8 мая может превысить отметку в +20. Контроль за его исполнением постановления возложен на профильный комитет по муниципальному хозяйству.

График отключения отопления в Ставропольском крае можно посмотреть по ссылке.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru