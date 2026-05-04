Прокуратура поздравила ветерана из Ессентуков с 99-летием. Фото: прокуратура СК

В Ессентуках поздравили ветерана Великой Отечественной войны Григория Чевиленко – ему исполнилось 99 лет. В преддверии Дня Победы к нему приехали сотрудники прокуратуры города.

Поздравление ветерану лично передал прокурор Ессентуков Сергей Федоров. Он поблагодарил Григория Михайловича за мужество и вклад в защиту страны. Григорий Чевиленко родился в 1927 году в Алтайском крае. В августе–сентябре 1945 года он участвовал в войне с Японией, служил на крейсере «Л. Каганович».

После окончания боевых действий он продолжил службу и до 1975 года работал начальником секретной части в береговых подразделениях флота. Позже трудился инженером в информационно-вычислительном центре.

Ветеран награжден множеством боевых наград, среди которых орден Отечественной войны II степени. Кроме того, за вклад в развитие региона и многолетний труд он удостоен медали «За заслуги перед Ставропольским краем».

«Прокурор города выразил слова искренней благодарности Григорию Михайловичу, пожелал ветерану крепкого здоровья и поблагодарил за героизм и отвагу, проявленные при защите Родины от немецко-фашистских захватчиков», – сообщили в прокуратуре СК.

