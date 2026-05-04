«Россети Северный Кавказ» отремонтируют 1200 км линий электропередачи в 2026 году

Энергетики заменят 856 км ветхого провода на самонесущий изолированный (СИП) – он более надежен. Фото: Санета ТУТАЕВА

«Россети Северный Кавказ» в 2026 году выполнят ремонт 1 200 км воздушных линий электропередачи (ЛЭП) в регионах Северо-Кавказского федерального округа (СКФО).

К периоду пиковых нагрузок на энергосистему подготовят 112,5 км ЛЭП высокого класса напряжения (35-110 кВ) и 1087 км линий электропередачи 0,4-10 кВ.

Самый большой объем работ – ремонт 556 км линий электропередачи – энергетики проведут в Дагестане. На Ставрополье технические мероприятия реализуют на 267 км ЛЭП. В зоне ответственности филиала «Каббалкэнерго» выполнят ремонт 58 км линий электропередачи. В Северной Осетии первоначальные эксплуатационные характеристики бригады вернут 43 км ЛЭП, в Карачаево-Черкесии – 19 км. В Чеченской Республике и Ингушетии специалисты подготовят к сезону пиковых нагрузок 196 и 60 км линий электропередачи соответственно.

Энергетики в том числе заменят на ЛЭП 856 км ветхого провода на самонесущий изолированный (СИП). СИП более надежен, устойчив к механическим повреждениям и сложным погодным условиям. Современный провод позволяет снизить риск травматизма среди населения в случае нарушения правил электробезопасности и исключить возможность незаконного подключения к энергообъектам.

Кроме того, 7026 дефектных опор заменят на новые, 51 576 поврежденных и устаревших изоляторов – на современные аналоги российского производства.

Важное условие устойчивой работы линий электропередачи – расчистка трасс от деревьев и кустарников, которые могут стать причиной технологических нарушений в непогоду. Специалисты выполнят обрезку на площади 675 га.

Комплекс технических мероприятий предусмотрен Программой ремонта энергообъектов в компании «Россети Северный Кавказ» текущем году.