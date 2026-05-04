Суд вернул государству участок в 10 тысяч квадратных метров на Ставрополье. Фото: прокуратура СК

В Кочубеевском округе Ставрополья через суд удалось вернуть в госсобственность крупный земельный участок – более 10 тысяч квадратных метров. Сделку признали незаконной.

Как установила прокуратура района, в июне 2024 года краевое учреждение «Земельный фонд» продало участок в селе Кочубеевском физическому лицу без проведения торгов. При этом выяснилось, что площадь земли в 460 раз превышала размеры расположенного на ней объекта. Обосновать необходимость использования такого большого участка новый владелец не смог.

Прокуратура обратилась в суд с требованием признать договор купли-продажи недействительным.

«Требования прокурора судом удовлетворены. Исполнение решения – на контроле прокуратуры района», – сообщили в надзорном ведомстве.

