Суд обязал ставропольских продавцов проверять маркировку товаров

В Ставропольском крае суд обязал торговую организацию соблюдать правила продажи маркированных товаров и проверять продукцию через систему «Честный знак».

Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, во время проверки специалисты выяснили: при продаже товаров сотрудники не проверяли их статус в государственной системе мониторинга. А это обязательное требование. Речь идет о том, что на кассе должна проходить проверка каждой единицы маркированного товара. Без этого продажа считается нарушением закона.

«Нарушение порядка проверки маркировки создает угрозу для защиты прав потребителей, здоровья граждан и законности оборота товаров», – пояснили в ведомстве.

После выявленных нарушений надзорный орган обратился в суд. В иске требовали запретить продажу товаров без обязательной проверки через систему «Честный знак».

Суд поддержал позицию Роспотребнадзора в полном объеме. Теперь продавец обязан соблюдать все требования законодательства и проверять маркировку продукции перед продажей. Покупателям же напоминают – стоит обращать внимание на наличие и корректность маркировки. Это напрямую связано с безопасностью товаров.

