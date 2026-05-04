Школы Ставрополья получили 37 автобусов для перевозки детей. Фото: соцсети губернатора Ставрополья

В Ставропольском крае обновляют транспорт для школ – образовательным учреждениям передали 37 специальных автобусов. Они будут использоваться для перевозки учеников, особенно в отдаленных территориях.

Новый транспорт уже поступил в распоряжение муниципальных школ и должен повысить комфорт и безопасность поездок для детей. Всего же в муниципальную собственность регион передал 102 автобуса. Помимо школьного транспорта, еще 65 машин направили муниципалитетам для улучшения пассажирских перевозок внутри населенных пунктов. Из них 20 автобусов получил Пятигорск.

«Передача автобусов – важный шаг в развитии транспортной сети региона. Обновление автопарка позволит повысить доступность транспорта и обеспечить стабильную логистику для учащихся», – рассказали в минимущества Ставрополья.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru