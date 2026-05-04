Более шести тысяч деревьев высадят в Ставрополе в 2026 году

В Ставрополе в этом году планируют высадить более шести тысяч молодых деревьев. Работы затронут как центральные улицы, так и спальные районы.

В планах – посадка лип, ясеней, пихт, рябин и елей. При этом внимание уделят не только деревьям, но и городским газонам – их обновят, а также высадят свыше 900 тысяч цветов.

Отдельные работы уже идут в разных частях города. Так, на площади Ленина со стороны улицы Дзержинского появятся 500 кустарников гибискуса. На улице Маршала Жукова уже высадили 27 кленов.

Продолжается озеленение и в городских лесах. В урочище «Надежда» уже высадили тысячу деревьев, а до конца осени еще четыре тысячи появятся на территории 4-й Промышленной.

«Молодые липы и ясени, пихты, рябины, ели и другие деревья будем высаживать не только на центральных улицах, но и в отдаленных районах, на внутриквартальных территориях. Присоединиться к высадке и внести свой вклад в озеленение любимого города может каждый», – рассказал мэр города Иван Ульянченко.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru