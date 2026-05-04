Сома весом более 20 килограмм поймал рыбак в Ростовской области Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

Житель Ростовской области вытащил из воды сома, размер которого почти сопоставим с человеческим ростом. Вес рыбы превысил 20 килограммов. Об этом рассказали коллеги из «КП-Ростов-на-Дону».

О своем улове мужчина рассказал в соцсетях. По его словам, рыбалка оказалась непростой – за день он сделал 13 подходов.

«Что я уяснил за годы ловли сома, так это то, что весной он любит две вещи – погреться и поесть, либо наоборот. Максималка – 20+ килограммов, средний вес 10-13 килограммов. Был и неожиданный, но очень приятный дуплет», – поделился рыбак.

Фотографии с уловом быстро разошлись по сети. Пользователи активно обсуждают размеры рыбы и удачу мужчины. Для приманки он использовал классические варианты – червя, нарезку из рыбы и раковую шейку.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru