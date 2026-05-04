НовостиОбщество4 мая 2026 13:25

Жители Ставрополья отдали мошенникам более 66 млн рублей за неделю

Один из пострадавших перевел аферистам 1,6 млн за «авто из Европы»
Ева ТКАЧЕНКО
За последнюю неделю жители Ставропольского края перевели мошенникам более 66 млн рублей. Один из случаев произошел в Ставрополе. 28-летний мужчина искал автомобиль в мессенджерах и наткнулся на объявление о продаже машины из Европы по заниженной цене.

Связавшись с продавцом, он получил документы, которые выглядели убедительно. Неизвестный представился сотрудником компании по продаже автомобилей и убедил оплатить сначала услуги подбора и доставки, а затем и остаток суммы.

В итоге мужчина сделал три перевода на общую сумму 1,6 млн рублей. После этого «продавец» перестал выходить на связь. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ).

«Полиция настоятельно призывает граждан связываться с сотрудниками компаний только через официальные номера и не переводить деньги без проверки информации», – добавили в ГУ МВД России по СК.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru