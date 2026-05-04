Жители Ставрополья отдали мошенникам более 66 млн рублей за неделю

За последнюю неделю жители Ставропольского края перевели мошенникам более 66 млн рублей. Один из случаев произошел в Ставрополе. 28-летний мужчина искал автомобиль в мессенджерах и наткнулся на объявление о продаже машины из Европы по заниженной цене.

Связавшись с продавцом, он получил документы, которые выглядели убедительно. Неизвестный представился сотрудником компании по продаже автомобилей и убедил оплатить сначала услуги подбора и доставки, а затем и остаток суммы.

В итоге мужчина сделал три перевода на общую сумму 1,6 млн рублей. После этого «продавец» перестал выходить на связь. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ).

«Полиция настоятельно призывает граждан связываться с сотрудниками компаний только через официальные номера и не переводить деньги без проверки информации», – добавили в ГУ МВД России по СК.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru