С виновника ДТП на Ставрополье взыщут полмиллиона за вертолет для пострадавшего. Фото: прокуратура СК

С виновника ДТП на Ставрополье взыщут полмиллиона за вертолет для пострадавшего. Прокуратура Апанасенковского округа провела проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения.

Установлено, что в марте 2023 года бригада санитарной авиации доставила мужчину в Ставрополь для лечения. Он получил травмы в результате ДТП. Виновника аварии осудили приговором Апанасенковского районного суда.

Финансирование транспортировки пострадавшего осуществлялось за счет средств бюджета. В связи с этим прокуратура направила в суд исковое заявление о взыскании с виновника ДТП расходов, затраченных на оплату санитарно-авиационной эвакуации. Сумма иска составила 502 тысячи рублей.

«Требования надзорного ведомства судом удовлетворены. Фактическое исполнение судебного решения – на контроле прокуратуры», – добавили в надзорном ведомстве.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru