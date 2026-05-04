Тромб больше шести сантиметров обнаружили врачи Кузбасса у пациентки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Опасный тромб длиной более шести сантиметров нашли у 64-летней жительницы Кузбасса. Сгусток мог оторваться в любой момент, но врачам удалось вовремя вмешаться и спасти женщину. О случае рассказали в издании VSE42.RU.

Пациентка обратилась к медикам с жалобами на внезапную одышку. После обследования УЗИ показало флотирующий тромб в яремной вене – это довольно редкая ситуация, так как чаще такие проблемы возникают в ногах.

«Случай редкий – обычно венозные тромбозы возникают в нижних конечностях. Сгусток мог оторваться в любой момент и спровоцировать тромбоэмболию легочной артерии, которая может привести к летальному исходу», – рассказал министр здравоохранения региона Андрей Тарасов.

Женщину срочно направили в больницу Новокузнецка, где врачи провели сложную операцию – тромбоэктомию. Медикам удалось полностью удалить тромб и восстановить кровоток. Вся операция заняла около часа. После вмешательства пациентке сделали контрольное УЗИ, которое подтвердило успешный результат.

Уже через неделю женщину выписали домой. Сейчас ее жизни ничего не угрожает.

