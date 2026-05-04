Майские аномальные холода и снег не навредили посевам и садам на Ставрополье

Майские аномальные холода не навредили посевам и садам на Ставрополье

Майские аномальные холода и снег, которые наблюдались в Ставропольском крае в первые дни месяца, не нанесли ущерба посевам и садам. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.

По его словам, небольшой снег выпал только в Ставрополе и Шпаковском округе. Температура при этом не опускалась до значений, которые могли бы повредить растениям.

На сегодняшний день 98% озимых культур находятся в хорошем состоянии. Промышленные сады, выращиваемые в крае, нормально проходят период цветения. Продолжается подготовка к уборочной кампании, которая традиционно стартует в первый месяц лета.

«В этом году на поддержку селян из федерального и краевого бюджета направим 4,9 млрд рублей», – добавил Владимиров.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru