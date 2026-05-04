Дело о нападении собак на женщину в Пятигорске взял на контроль Бастрыкин

Бастрыкин заинтересовался нападением собак на женщину в Пятигорске.

После того, как в Пятигорске бездомные собаки напали на женщину, в результате чего ей потребовалась медицинская помощь, ситуацию взял на личный контроль председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

По данным пресс-службы федерального ведомства, инцидент случился 2 мая. Несколько собак покусали женщину на улице Больничной в поселке Горячеводском. Пострадавшая была вынуждена обратиться к врачам с рваными ранами ноги.

После происшествия следственное управление по Ставропольскому краю возбудило уголовное дело. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося, в том числе выясняется, почему ответственные службы не приняли своевременных мер по отлову безнадзорных животных.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя краевого управления Олегу Сидорову предоставить доклад о ходе расследования. Особое внимание будет уделено как предварительным итогам, так и мерам, принимаемым для предотвращения подобных случаев и решения проблемы безнадзорных животных. Контроль за исполнением поручения осуществляется центральным аппаратом Следственного комитета.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru