На Ставрополье аграрии завершили сев сахарной свеклы

В Ставропольском крае завершился сев сахарной свеклы. Как рассказали в пресс-службе минсельхоза края, культура высажена на площади 37,4 тысячи га. Производством сахарной свеклы в регионе занимается более 40 хозяйств. Основные площади расположены в Новоалександровском, Изобильненском и Кочубеевском округах.
Сахарная свекла - наиболее импортозависимая культура. Поэтому ведется целенаправленная работа по увеличению семян отечественной селекции в посевах.
«Ежегодно в крае проводятся демонстрационные испытания российских гибридов сахарной свеклы на полях свеклосеющих организаций. В текущем году такие опыты заложены в Кочубеевском округе», – рассказали в министерстве сельского хозяйства Ставропольского края.
В прошлом году доля семян отечественной селекции в посевах аграриев края составила более 9%.
Напомним, ранее сообщалось, что майские аномальные холода и снег не навредили посевам и садам на Ставрополье. 98% озимых находятся в хорошем состоянии.
