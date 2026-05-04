Заключенные ставропольской колонии смогут зарабатывать шитьем

Работа будет идти в две смены: это даст возможность трудоустроить 50 осуждённых. Фото: пресс-служба УФСИН по Ставропольскому краю

В колонии №11 на Ставрополье сегодня открыли новый швейный цех. Как сообщили в региональном управлении ФСИН,это стало значимым этапом в организации трудовой адаптации осуждённых.

Производство будет организовано в две смены, благодаря чему работу в цехе получат 50 осуждённых. Освоение швейного дела даст им востребованную профессию и повысит шансы на успешное трудоустройство после освобождения.

В пресс-службе отметили, что цех оснащён современным оборудованием, что позволит выпускать продукцию высокого качества и выполнять заказы для внешних организаций.

Заработанные средства осуждённые смогут направить на погашение исковых обязательств, таких как алименты или компенсации пострадавшим. Оставшуюся часть зарплаты они смогут использовать по своему усмотрению: тратить на личные нужды, копить к освобождению или оказывать поддержку родным на воле.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru